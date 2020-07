Zanardi é transferido para um centro de reabilitação

O italiano Alessandro Zanardi, ex-piloto da Fórmula 1 e campeão paralímpico de ciclismo, gravemente ferido em um acidente de bicicleta no dia 19 de junho, foi transferido para um centro de reabilitação, anunciou nesta terça-feira (21) o hospital da cidade italiana de Siena, onde está intermado. "Depois de concluída a sedação, a normalização dos parâmetros cardiorrespiratórios e metabólicos, a estabilização das condições clínicas gerais e o quadro neurológico permitiram a transferência do campeão para um centro especializado em reabilitação funcional", indica o comunicado do hospital italiano.

"Ele ficou mais de um mês em nosso hospital, onde passou por três operações delicadas. A estabilização de suas condições clínicas e seus parâmetros vitais permitiram a redução e depois a suspensão do tratamento. Assim, ele pode ser transferido para outra estrutura para continuar com a necessária reabilitação neurológica", declarou o diretor do hospital Valtere Giovannini.

Zanardi, de 53 anos, ficou gravemente ferido em 19 de junho em um acidente de trânsito enquanto guiava sua bicicleta de mão, colidindo com um caminhão e sofrendo inúmeras fraturas no rosto.

Ex-piloto de Fórmula 1 e bicampeão da IndyCar, Zanardi se tornou um atleta de destaque do esporte paraolímpico depois que as duas pernas foram amputadas em 2001, após um terrível acidente em uma corrida de carros da IndyCar no circuito alemão de Lausitzring.