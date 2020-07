Atriz Amber Heard nega relação amorosa com empresário Elon Musk e ator James Franco

A atriz Amber Heard negou diante de um tribunal de Londres ter tido um caso com o empresário bilionário Elon Musk, como foi acusada por Johnny Depp, seu ex-marido de 57 anos.

Heard, de 34 anos, negou as alegações, rejeitando as sugestões de que Musk a visitava regularmente à noite em 2015, pouco depois do casamento com Johnny Depp.

Depp, estrela do filme "Piratas do Caribe", processa o jornal britânico The Sun e o autor de um artigo de 2018 que afirmava que ele era um "marido abusivo".

O processo por difamação entrou em sua terceira e, à princípio, última semana no Supremo Tribunal de Londres.

O casal se divorciou em 2017 após 15 meses de um casamento turbulento. No julgamento de divórcio, Heard retirou sua acusação de violência, e Depp lhe deu US$ 7 milhões. A atriz doou o valor para diversas associações.

Para sua defesa, o jornal britânico menciona 14 incidentes, nos quais Johnny Depp se mostrou violento com a ex-esposa.

O ator nega categoricamente as acusações e afirma que, na verdade, Amber é que era violenta com ele.