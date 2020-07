Premiê iraquiano chega ao Irã em sua primeira visita ao exterior

O primeiro-ministro iraquiano, Mustafá al-Kazimi, chegou a Teerã nesta terça-feira (21), em sua primeira visita oficial ao exterior desde que assumiu o poder em maio - informou a televisão oficial iraniana.

Kazimi foi recebido por funcionários do alto escalão do governo no aeroporto de Mehrabad. Ele se reunirá com o presidente iraniano, Hassan Rohani, e com o líder supremo da República Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei.

Compõem a delegação os ministros das Relações Exteriores, Finanças, Saúde e Planejamento, além de seu conselheiro de Segurança Nacional, acrescentou a televisão iraniana.

Al-Kazimi deveria visitar a Arábia Saudita, principal rival regional do Irã, na segunda-feira, antes de sua viagem a Teerã. A agenda foi alterada, porém, em função da internação do rei Salman.

Essas duas visitas sucessivas foram anunciadas como um ato de equilíbrio para o líder iraquiano, que pode se tornar um eventual mediador entre Riade e Teerã.

No domingo, Kazimi recebeu o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif, em Bagdá. A Arábia Saudita e seu aliado dos EUA mantêm relações muito tensas com o Irã, o qual acusam de tentar expandir sua influência na região.

Vizinho de ambas as potências regionais, o Iraque é, com frequência, palco das tensões entre Irã e EUA.

Kazimi assumiu o cargo de primeiro-ministro em maio, depois de quase quatro anos como chefe da Inteligência iraquiana.