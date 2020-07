Comunicado do Business Wire :Getronics

Investidor estratégico, a GSH Private Capital liderada por Kenton Fine, assume a propriedade da empresa holandesa de serviços de TI, Getronics, salvaguardando milhares de empregos na Europa, Ásia-Pacífico e América Latina *, em um acordo no valor de 200 milhões de euros.

Fundada em 1887, a Getronics é uma das empresas de serviços de tecnologia mais antigas da Europa. A empresa fornece um conjunto completo de serviços de TIC para muitas marcas e organizações globais.

Anteriormente um acionista minoritário, a GSH assume o controle da Getronics, injetando energia, tempo e investimento a longo prazo, após um período desafiador de transição para os negócios.

O negócio tem receita anual de cerca de 200 milhões de euros. Sua equipe de 4.000 funcionários atende mais de 2.000 clientes em todo o mundo. Além disso, a Getronics lidera a GWA (Global Workplace Alliance), uma parceria dos 11 principais parceiros estratégicos da Alliance que prestam serviços em conjunto em mais de 180 países, oferecendo um único ponto de propriedade, visibilidade e prestação de contas de ponta a ponta pelos serviços que presta.

Kenton Fine liderará o grupo na qualidade de Presidente Executivo. "Temos orgulho de ser guardiões desse negócio venerável - temos milhares de colegas que procuram essa nova equipe de gerenciamento em busca de consistência e continuidade", disse Fine.

Fine passou 25 anos construindo a Servest. Mike Field, também ingressou na equipe como CFO, anteriormente da RMBCIB, e Andre Ribbens como diretor de transformação do grupo. Eles trabalharão ao lado do atual COO, Rogier Bronsgeest e o CTO, Harsha Gowda, para dirigir a empresa, instalando processos robustos, governança firme e estabilidade operacional.

O COO Rogier Bronsgeest, diz que "Kenton está trazendo ideias, pessoas e muito capital necessário para dar suporte. É um ótimo momento para a Getronics e para consolidar nossos clientes valiosos.

"A Getronics é um negócio fantástico conduzido por pessoas brilhantes. Serviços focados no cliente estão profundamente embutidos em seu DNA. Cabe a nós, como nova equipe de liderança, colocar a ação por trás das palavras e garantir que manteremos nosso pessoal e nossos clientes felizes", resumiu Fine.

-FIM-

Notas aos Editores: * A aquisição inclui todas as geografias (Argentina, Brasil, Chile, França, Alemanha, Hungria, Índia, Irlanda, Itália, Coréia, Malásia, Holanda, Portugal, Romênia, Cingapura, Espanha, Taiwan, Reino Unido) além de Belux, onde a devida diligência ainda não foi concluída.

Clique aqui para mais informações sobre a Getronics Clique aqui para mais informações sobre a Global Workspace Alliance

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200721005701/pt/

Nadia Gabbie nadia.gabbie@getronics.com t +44 7973 177323

Stephanie Kronson stephanie.kronson@getronics.com t +447931577367

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.