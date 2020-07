Reino Unido publica relatório sobre supostas interferências russas

Uma comissão parlamentar pediu ao governo, nesta terça-feira (21), que investigue as suspeitas de ingerência russa na política britânica, em particular durante a campanha do referendo sobre o Brexit, em 2016.

Muito esperado há meses, o relatório foi redigido pela Comissão Parlamentar de Inteligência e Segurança (ISC) e, embora não apresente um veredicto preciso, critica o governo por não ter investigado a questão.

Este informe de 55 páginas conclui que a influência russa no Reino Unido é o "novo normal" e que esta situação foi "seriamente subestimada".

O relatório não forneceu, porém, provas da interferência russa - nem na campanha do referendo do Brexit, nem no referendo da independência escocesa de 2014, em que 55% dos eleitores votaram para permanecer no Reino Unido.

"Deveria ter tido uma avaliação das interferências russas no referendo. Tem que ter uma, e os resultados dessa avaliação devem ser divulgados para o público", disse o deputado trabalhista Kevan Jones, membro da comissão.

Jones considera que o Reino Unido não avaliou as interferências russas no referendo sobre a saída da União Europeia, destacando o "contraste surpreendente" com a resposta americana à mesma questão, relativa à eleição presidencial de 2016.

Pouco antes da apresentação do informe, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu que "a Rússia nunca interveio no processo eleitoral de qualquer país do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Grã-Bretanha, nem em qualquer outro lugar".

De acordo com a comissão, sucessivos governos acolheram os oligarcas russos e seu dinheiro "de braços abertos", permitindo que se instalassem no Reino Unido.

Sua publicação coincide com a visita a Londres do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo.

Na quinta-feira passada, o Reino Unido apontou que "atores russos" poderiam ter interferido na campanha das eleições legislativas de dezembro de 2019, depois do vazamento na internet de documentos relacionados às negociações entre Londres e Washington sobre um futuro acordo comercial pós-Brexit.

- Hackers e vacinas

Londres também acusou os serviços de inteligência russos de estarem atrás de uma série de ataques cibernéticos com o objetivo de roubar dados de uma pesquisa sobre uma possível vacina contra o novo coronavírus.

De acordo com a agência governamental britânica responsável pela segurança cibernética, um grupo de 'hackers' russos atacou organizações britânicas, canadenses e americanas para roubar suas investigações sobre uma vacina contra o vírus SARS-CoV2.

O Kremlin rejeitou essa denúncia, dizendo que eram "alegações sem fundamento".

A comissão de investigação e segurança iniciou sua investigação em novembro de 2017 e entregou seu relatório ao primeiro-ministro em outubro passado.

No início de novembro, o governo foi criticado por não querer publicá-lo antes das eleições de 12 de dezembro, que os conservadores venceram confortavelmente sob a liderança do primeiro-ministro Boris Johnson.

Naquela época, o Executivo garantiu que optara por não divulgar o relatório por razões de segurança nacional.

A investigação da ISC procurou responder às preocupações levantadas pela suposta interferência nas eleições de 2016 nos Estados Unidos e o impacto das campanhas de desinformação da Rússia.

A então primeira-ministra britânica Theresa May acusou a Rússia de espalhar "histórias falsas" para "semear discórdia no Ocidente e minar nossas instituições".

As relações entre Londres e Moscou esfriaram desde o envenenamento, em solo britânico, do ex-agente russo Serguei Skripal, na cidade de Salisbury (sudoeste), em março de 2018.

A Rússia negou qualquer envolvimento, mas o caso levou a uma onda de expulsão de diplomatas entre Londres e seus aliados e Moscou.