Homem armado mantém como reféns passageiros de ônibus na Ucrânia

Um homem armado com explosivos levou cerca de 20 passageiros como reféns em um ônibus, em uma cidade do oeste da Ucrânia - informou a polícia local nesta terça-feira (21).

"Um homem sequestrou um ônibus com cerca de 20 reféns no centro de Lutsk. Ele tem explosivos e armas", disse o departamento de polícia da região em seu perfil no Facebook.

Um policial disse que foram ouvidos tiros no local, mas que não há informações de feridos até o momento.

O centro de Lutsk, uma cidade de 200.000 habitantes, ficou fechado para circulação, relatou o ministro ucraniano do Interior.

As imagens transmitidas pelas emissoras de televisão locais mostravam um micro-ônibus parado com duas janelas quebradas e as cortinas fechadas.

Vários policiais armados foram enviados para o local.

O homem chamou a polícia e se apresentou como Maxime Plojói, disse o vice-ministro do Interior Antón Gerashchenko no Facebook, sem especificar quais eram suas reivindicações ou motivações.

Mais tarde, Gerashchenko disse que o suspeito se chama na verdade Maxime Krivoch, um ucraniano de 44 anos condenado duas vezes por "fraude" e posse ilegal de armas, entre outros.

De acordo com o vice-ministro, ele passou dez anos preso na Ucrânia.

"Estamos negociando", disse Gerashchenko à AFP e falou do "estado mental complexo" do homem.

Ucrânia, uma ex-república soviética, enfrenta a proliferação de armas ilegais, um problema que se intensificou desde 2014 quando teve início uma guerra contra os separatistas pró-russos no leste de seu território.