Deputados pedem investigação sobre ingerência russa na campanha do Brexit

Os deputados da Comissão Parlamentar de Informação e Segurança (ISC) estimaram, nesta terça-feira (21), que o governo britânico deve investigar interferências russas na campanha do referendo Brexti em 2016, ao apresentar um relatório sobre a influência de Moscou na política do Reino Unido.

Este relatório de 55 páginas conclui que a influência russa no Reino Unido é o "novo normal" e que essa situação foi "seriamente subestimada".

"Deveria ter tido uma avaliação das interferências russas no referendo. Tem que ter uma, e os resultados dessa avaliação devem ser divulgados para o público", disse o deputado trabalhista Kevan Jones, membro da comissão.

O relatório não forneceu, porém, provas da interferência russa - nem na campanha do referendo do Brexit, nem no referendo da independência escocesa de 2014, em que 55% dos eleitores votaram para permanecer no Reino Unido.

Segundo o deputado, o governo "evitou ativamente responder à pergunta".

De acordo com a comissão, sucessivos governos acolheram os oligarcas russos e seu dinheiro "de braços abertos", permitindo que se instalassem no Reino Unido.

O relatório afirma ainda que "muitos russos com relações próximas" ao presidente Vladimir Putin se integraram ao mundo dos negócios, e a sociedade britânica "os aceitou por causa de sua riqueza".