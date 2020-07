Comunicado do Business Wire :Ecoppia

Ecoppia, pioneira e líder mundial em soluções robóticas para energia solar fotovoltaica, anunciou hoje um investimento estratégico de US$ 40 milhões na empresa pela CIM Group. A CIM é uma experimentada proprietária, operadora, financiadora e incorporadora de ativos reais com base nos EUA, com mais de US$ 60 bilhões em projetos de infraestrutura e imóveis entregues ao longo de seus mais de 25 anos de história. A CIM agora é a maior investidora na Ecoppia, sendo que o investimento solidifica ainda mais a posição da Ecoppia como líder em seu campo.

O setor de energia solar exige de forma exclusiva que os fornecedores cumpram padrões rigorosos de integridade financeira, na implementação de acordos de 20-25 anos de serviço em projetos de grande porte. Com o investimento da CIM, a Ecoppia fortalece significativamente seu balanço e reduz o custo do capital. Isto alinha a empresa com as expectativas de seus clientes de energia de nível 1 (TIER-1), que incluem ENGIE, EDF, Fortum, Actis, Brookfield e outros.

As soluções robóticas totalmente autônomas da Ecoppia são implantadas a nível mundial em projetos de grande escala, tendo sido comprovado no site, que mantem os painéis solares com um desempenho máximo durante todo o ano, minimizando os custos de O&M.; Apesar dos desafios únicos da pandemia de COVID-19 em curso, a Ecoppia consolidou mais de 10 GW de novos projetos apenas nos últimos três trimestres, mantendo um CAGR de mais de 200% nos últimos seis anos.

Com foco estratégico e uma profunda experiencia na indústria solar, a CIM reconhece a Ecoppia como uma empresa que está dirigindo o setor solar em direção à automação total e identifica as soluções de limpeza da Ecoppia como contribuindo às iniciativas da CIM de investimento em ESG. "Após uma extensa análise de mercado e due diligence, que a CIM realiza em seu processo de comprovação de investimentos, reconhecemos a Ecoppia como o principal líder em robótica do setor industrial solar", disse Jennifer Gandin, Diretora de Investimentos da CIM Group. "Acreditamos que a Ecoppia continuará sendo pioneira na automação do setor industrial solar por sua experiência e capacidade de análise de dados", acrescentou.

"Este último investimento da CIM Group é um voto de confiança de um dos investidores americanos mais destacados e sofisticados", disse Jean Scemama, Diretor Executivo da Ecoppia. "Esta entrada de capital permitirá à Ecoppia continuar sua expansão geográfica, de forma que cada vez mais regiões possam perceber os benefícios da mudança para a limpeza robótica. Também nos permitirá acelerar nossos inovadores desenvolvimentos em direção à uma O&M; solar totalmente automatizado e baseado em dados", concluiu.

Sobre a CIM

A CIM é proprietária, operadora, financiadora e desenvolvedora de imóveis e infraestrutura com foco na comunidade. Desde 1994, a CIM busca agregar valor em projetos e impactar positivamente a vida de pessoas em comunidades das Américas, entregando mais de US$ 60 bilhões em projetos de infraestrutura e imobiliários essenciais. A equipe diversificada de especialistas da CIM aplica seu amplo conhecimento e abordagem disciplinada por meio da gestão prática de ativos reais, desde a due diligence até as operações através da disposição. A CIM se esforça em fazer uma diferença significativa no mundo, executando as principais iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG), bem como aprimorando cada comunidade em que investe. Para mais informação, acesse www.cimgroup.com.

Sobre a Ecoppia

Com mais de 17 GW de projetos consolidados, a Ecoppia é pioneira e líder mundial em soluções robóticas para o sector de energia solar fotovoltaica. Os sistemas robóticos autônomos da Ecoppia, baseados em informação na nuvem e sem o uso de água, removem a poeira dos painéis solares diariamente, aproveitando os recursos de aprendizagem automática avançada e IoT. Remotamente gerenciada e controlada, a plataforma da Ecoppia permite que os projetos solares mantenham o desempenho máximo com mínimos custos e intervenção humana. Os algoritmos de propriedade da Ecoppia e as soluções robóticas tornam a O&M; diária em instalações solares mais segura, eficiente e confiável. Empresa privada, apoiada por internacionais e experientes fundos de investimento, a Ecoppia trabalha com as maiores empresas de energia do mundo, limpando milhões de painéis solares todos os dias. Para mais informação, por favor acesse www.ecoppia.com

