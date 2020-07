Um homem armado com explosivos levou cerca de 20 passageiros como reféns em um ônibus, em uma cidade do oeste da Ucrânia - informou a polícia local nesta terça-feira (21).

"Um homem sequestrou um ônibus com cerca de 20 reféns no centro de Lutsk. Ele tem explosivos e armas", disse o departamento de polícia da região em seu perfil no Facebook.

Um policial disse que foram ouvidos tiros no local, mas que não há informações de feridos até o momento.