Professores processam autoridades da Flórida por plano para reabrir escolas na pandemia

A Associação de Professores da Flórida, que representa cerca de 140.000 educadores, entrou com um processo nesta segunda-feira (20) contra o governador republicano Ron DeSantis e outras autoridades por mandarem reabrir as escolas no estado, atual epicentro da COVID-19 nos Estados Unidos.

Os professores alegam que a Constituição da Flórida especifica que as escolas devem garantir um entorno "são e seguro", mas que "o ressurgimento do vírus é excepcional e está fora de controle".

"O governador DeSantis precisa encarar a realidade e estamos tentando ajudá-lo", declarou o presidente da Associação de Professores da Flórida (FEA, na sigla em inglês), Fedrick Ingram, em comunicado.

"Todos nós queremos a reabertura das escolas", continuou. "Mas não queremos começar a ensinar presencialmente para depois encarar uma explosão de casos e doenças e nos vermos obrigados a voltar para a educação à distância".

O processo foi apresentado em Miami pela FEA contra o governador DeSantis, o prefeito do condado de Miami, Carlos Giménez, e a comissário de Educação, Richard Corcoran.

O texto exige que estas três autoridades desistam de sua intenção de "forçar desnecessária e inconstitucionalmente milhões de estudantes e funcionários das escolas públicas a comparecer a escolas físicas".

Em 6 de julho, Corcoran ordenou a reabertura das escolas para o ano escolar que começa em agosto, o que provocou uma enxurrada de críticas de pais, professores e pediatras.

DeSantis argumentou que as crianças correm poucos riscos de contrair a COVID-19, mas não mencionou a possibilidade de infectaram seus professores e familiares.

O governador republicano garantiu que não hesitaria em mandar seus filhos à escola, se tivessem idade escolar.

Com mais de 5.000 mortes e acumulando mais de 10.000 novos casos de coronavírus por dia, um quarto deles na cidade de Miami, a Flórida é o novo epicentro do coronavírus nos Estados Unidos, ao lado do Texas e do Arizona.