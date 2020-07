Brasil supera 80.000 mortes por COVID-19

O Brasil superou a marca de 80.000 mortes por COVID-19 após registrar nesta segunda-feira (20) 632 novos falecimentos nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde.

No total, o país calcula 80.120 mortes pelo novo coronavírus e mais de 2,1 milhões de casos confirmados de contaminação, com 20.257 casos no último dia, embora a comunidade científica alerte para o fato dos números oficiais estarem subvalorizados devido à falta de exames de detecção.

Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que a pandemia havia atingido um platô e urgiu o governo do presidente Jair Bolsonaro a aproveitar esta "oportunidade para repelir a doença".

A média de falecimentos em sete dias segue superior a 1.000 mortes diárias há mais de um mês no Brasil, com grandes disparidades regionais.

Embora o número de mortes pareça estabilizado em algumas regiões, as curvas estão em plena ascensão em zonas atingidas de maneira mais tardia pela pandemia, como as regiões Sul e Centro-Oeste.