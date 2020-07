Ministro boliviano reassume funções após se curar da COVID-19

O ministro da Presidência (Casa Civil) da Bolívia, Yerko Núñez, anunciou nesta segunda-feira (20) ter se curado do coronavírus após duas semanas em quarentena e que vai se reincorporar ao gabinete da presidente Jeanine Áñez, que também testou positivo para a COVID-19.

"Me reincorporo nesta terça-feira a todas as atividades. Continuamos na luta pela recuperação da saúde e da economia dos nossos compatriotas", escreveu no Twitter.

Enquanto isso, Áñez ainda permanece em isolamento por um quadro assintomático de coronavírus que não a impede de aparecer na TV ou presidir atos oficiais virtualmente.

Seus ministros da Saúde, Economia e Finanças, Mineração e Hidrocarbonetos, Desenvolvimento e Economia Plural e Relações Exteriores permanecem em quarentena após testarem positivo para o coronavírus.

Com 11 milhões de habitantes, a Bolívia beira os 60.000 infectados por COVID-19, com 2.151 mortos, entre eles o presidente da Federação Boliviana de Futebol, César Salinas.