Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira em um mercado que permanece alerta à evolução da pandemia de coronavírus devido ao seu impacto na demanda de petróleo.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro fechou a US$ 43,28 em Londres, alta de 0,3% em relação ao fechamento de sexta-feira.

Enquanto isso, em Nova York, o barril do WTI para entrega em agosto subiu 0,5%, fechando a US$ 40,81.