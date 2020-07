Os líderes democratas exigiram nesta segunda-feira uma sessão urgente com o FBI para informar aos legisladores o que eles consideram uma campanha de desinformação estrangeira para interferir nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, e outros dois parlamentares envolvidos com questões de inteligência alertaram o diretor do FBI Chris Wray de sérias ameaças às eleições presidenciais e legislativas de 3 de novembro.

"Estamos muito preocupados, em particular, porque o Congresso parece ser o alvo de uma campanha concertada de interferência estrangeira que busca espalhar desinformação para influenciar a atividade legislativa, o debate público e as eleições presidenciais de novembro", disseram os democratas.

Eles acrescentaram que, dada a seriedade das ameaças, consideram imperativo que o FBI forneça aos legisladores um relatório antes do final de julho.

Os legisladores não detalharam a ameaça, mas indicaram que sua carta estava acompanhada de um arquivo sigiloso com informações.

Várias fontes de inteligência alegaram que há indicações de tentativas de interferir com a campanha americana, especificamente com campanhas de desinformação nas mídias sociais do Irã, China e Rússia.