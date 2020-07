Casos de coronavírus se multiplicam por dez em um mês em área rural dos EUA

Desde a semana passada foram registrados mais de 500 casos de COVID-19 por dia em um pequeno estado rural do noroeste dos Estados Unidos, Idaho, o que ilustra a propagação exponencial do coronavírus em todo o território americano.

O exemplo deste estado de 1,8 milhão de habitantes e conhecido por suas batatas e matadouros mostra a explosão da epidemia no sul e oeste, enquanto Nova York e o nordeste apresentam menos casos.

Antes de 15 de junho, Idaho registrava menos de 50 novos casos por dia. Neste domingo, informou 550 e mais de 700 na quinta-feira passada.

Em relação à população, o número de casos no estado de Idaho nos últimos sete dias é o oitavo no país (460 casos novos a cada 100.000 habitantes), atrás dos grandes estados do sul e do oeste como Flórida, Louisiana e Texas, segundo dados do New York Times.