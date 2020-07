Trump retoma coletivas de imprensa sobre coronavírus

Donald Trump retomará entrevistas coletivas regulares na terça-feira, informou o presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira. Durante os primeiros meses da pandemia essas coletivas eram realizadas pela equipe de crise da Casa Branca.

"Eu as fazia e tivemos muitas pessoas assistindo, um número recorde de pessoas na história da televisão a cabo nunca houve nada parecido", disse o presidente em comunicado feito no escritório Oval.

Trump faz esse anúncio em um momento em que os EUA são o país com mais mortes por COVID-19 no mundo, com mais de 140.534 vítimas fatais.

"Vamos fazer às 17:00 (22:00 GMT) como antes", disse o presidente republicano, que antes de entrar na política ganhou fama como apresentador de televisão.

As coletivas - que começaram em março e terminaram no final de abril - foram uma oportunidade para o núcleo de crise se comunicar com o público sobre a evolução da pandemia.

No entanto, as apresentação, às vezes longas e confusas, geraram ridículo depois que o magnata falou sobre a possibilidade de injetar desinfetante nos pacientes.