Seleção do México fará amistoso com a Holanda em outubro

A Federação Mexicana de Futebol anunciou nesta segunda-feira (20) que a seleção do país fará um jogo amistoso com Holanda no dia 7 de outubro, em Amsterdã, após a parada devido à pandemia da COVID-19.

O nono confronto entre as duas seleções será no estádio Johan Cruyff, em Amsterdã.

Nos encontros anteriores, os holandeses venceram quatro, os mexicanos três e houve um empate. Dois desses jogos foram pela Copa do Mundo: empate em 2 a 2 na fase de grupos da França, em 1998, e vitória holandesa por 2 a 1 nas oitavas de final no Brasil, em 2014.

A última partida disputada pelo México foi em 19 de novembro de 2019, numa vitória por 2 a 1 sobre Bermuda no estádio Nemesio Diez, na cidade mexicana de Toluca, pela Liga de Nações da Concacaf.

Em 2020, a equipe mexicana cancelou três amistosos marcados para os Estados Unidos por causa da pandemia: contra a República Tcheca (26 de março em Charlotte, Carolina do Norte), Grécia (29 de março em Arlington , Texas) e Colômbia (30 de maio em Denver, Colorado).