Macron e Merkel manifestam 'esperança' de acordo sobre plano de recuperação

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, expressaram nesta segunda-feira (20) sua "esperança" de chegar a um acordo sobre o plano de recuperação econômica da Europa, no quarto dia de uma longa cúpula em Bruxelas.

As negociações são retomadas "com possíveis esperanças de compromisso, nada foi decidido. Por isso, serei extremamente cauteloso", disse Macron, ao chegar ao Conselho Europeu, onde as negociações devem ser retomadas às 16h locais (11h no horário de Brasília).

"Existe um espírito de compromisso. Houve momentos muito tensos e momentos que, sem dúvida, ainda serão difíceis", acrescentou Macron.

Merkel relatou, por sua vez, que, nas primeiras horas da segunda-feira, "encontramos um marco para um possível acordo. É um passo adiante, e dá esperança de que se possa alcançar um acordo hoje - pelo menos de que um acordo é possível".

Para emergir da maior recessão de sua história, a UE debate desde sexta-feira, em Bruxelas, um plano de 750 bilhões de euros (US$ 840 bilhões). Este montante seria tomado emprestado pela Comissão Europeia em nome dos 27, um marco no projeto europeu.