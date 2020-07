China dinamita represa para deter aumento de nível por chuvas torrenciais

As autoridades chinesas dinamitaram parte de uma represa no leste da China, onde as águas atingiram um nível crítico devido às chuvas torrenciais, informou, nesta segunda-feira (20), a imprensa local.

O centro e leste da China sofrem desde junho com fortes chuvas e inundações, que causaram pelo menos 140 mortes e desaparecimentos, segundo balanço oficial.

A crescente intensidade das chuvas nas últimas semanas causou um aumento repentino e perturbador das águas do Yangtze, o maior rio chinês, que afeta cerca de 24 milhões de pessoas, segundo o Ministério de Situações de Emergência.

Na província de Anhui (leste), uma represa do rio Chu foi dinamitada no domingo, pois o nível da água estava perigosamente próximo a um nível histórico.

A medida foi tomada para garantir a segurança dos ribeirinhos, segundo as autoridades.

Fotos publicadas pela mídia mostram imensas extensões submersas nas águas barrentas, após a destruição de parte da barragem.

Inundações ocorrem todos os verões na China devido às chuvas sazonais e ao derretimento da neve no Himalaia.