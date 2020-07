Irã prende 'organizadores' de protestos no sudoeste do país

Os organizadores dos protestos da quinta-feira passada no sudoeste do Irã foram detidos - anunciou a polícia iraniana nesta segunda (20), de acordo com informações da agência oficial de notícias IRNA.

"Todos os organizadores de uma manifestação ilegal e contrária às normas na cidade de Behbahan foram identificados e presos", disse o chefe de polícia da província de Juzestão, Heydar Abbas Zadeh, à agência IRNA.

A polícia não informou o número de pessoas detidas, nem suas identidades, apontando que usaram "o aumento de preços como desculpa".

A manifestação em Behbahan aconteceu poucos dias depois de o Irã confirmar a pena de morte para três pessoas envolvidas nos protestos em cerca de 100 cidades em novembro de 2019. Os atos foram provocados pelo anúncio do aumento significativo do preço da gasolina.

Os protestos ocorreram na quinta-feira, "com um número limitado de moradores de Behbahan reunidos e gritando palavras de ordem contra a estrutura" do sistema político iraniano, disse Abbas Zadeh,

A polícia de Behbahan anunciou na última sexta-feira ter dispersado "com firmeza" a multidão que haviam protestado na véspera "contra as dificuldades econômicas".

A epidemia de um novo coronavírus no Irã exacerbou as dificuldades econômicas do país. Em março, o governo fechou temporariamente os estabelecimentos comerciais não essenciais e teve suas exportações reduzidas, o que causou uma forte desvalorização da moeda e aumento da inflação.