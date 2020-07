Irã executa homem condenado por espionar para CIA

O Irã executou, nesta segunda-feira (20), um homem que havia sido condenado por espionar as Forças Armadas em nome dos Estados Unidos e Israel e por ter ajudado a localizar um general iraniano morto com um drone - anunciou a Justiça.

"A sentença de Mahmud Musavi Majd foi executada na segunda-feira de manhã por espionagem, para que o caso de traição a seu país fique encerrado para sempre", disse o site oficial da Justiça iraniana, Mizan Online.

Moussavi Majd foi condenado por fornecer informações aos Estados Unidos e a Israel sobre os movimentos do general iraniano Qassem Soleimani, morto por um drone dos EUA em Bagdá.

Soleimani morreu em um ataque americano de drone do lado de fora do Aeroporto Internacional de Bagdá, em 3 de janeiro passado.

Venerado no Irã, o general era o arquiteto da estratégia militar do país na região, em especial no Iraque e na Síria.

Abou Mehdi al-Mouhandis, líder das milícias do Iraque favoráveis ao Irã, também morreu no ataque.