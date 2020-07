Rei Salman, da Arábia Saudita, é internado

O rei Salman, da Arábia Saudita, de 84 anos, foi hospitalizado nesta segunda-feira (20) por causa de uma inflamação da vesícula, o que levou ao adiamento da visita do primeiro-ministro do Iraque, Mustafa Al Kazimi - anunciaram autoridades locais.

O reino informa apenas de maneira excepcional sobre o estado de saúde do monarca, responsável desde 2015 pelo país, primeiro exportador de petróleo bruto no mundo e a maior economia do mundo árabe.

"O rei foi internado no hospital especializado King Faisal, em Riade, para fazer exames, devido à inflamação da vesícula biliar (colecistite)", relatou seu gabinete, citado pela agência oficial de notícias SPA.

O primeiro-ministro iraquiano visitaria hoje a Arábia Saudita, antes de seguir para o Irã, dois aliados de Bagdá na região e entre os quais existe uma forte rivalidade.

"A visita [do primeiro-ministro iraquiano] foi adiada até a saída do rei do hospital", disse o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faysal bin Farhan, no Twitter.

Sob o reinado de Salman, a Arábia Saudita lançou reformas econômicas para a era pós-petróleo, mas também adotou uma política externa mais firme e entrou em guerra com o vizinho Iêmen.

Em 2017, a Arábia Saudita negou informações da imprensa de que o rei planejava abdicar em favor de seu filho, o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, considerado o líder de fato do reino.