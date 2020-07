Tragédia de Mariana: projeções na Torre de Londres pedem justiça

(foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

Ativistas brasileiros e britânicos fizeram na noite de sábado (18) projeções sobre edificações londrinas, como a Torre de Londres, para chamar a atenção para aNesta quarta-feira, o rompimento da Barragem do Fundão será julgado em umae pode ser que os mais de 200 mil atingidos representados consigam justiça no Reino Unido antes de no Brasil. Foram projetadas frases de impacto, a partir da Ponte Lambeth, sobre o Rio Tâmisa.Em uma delas, ativistas fizeram alusão ao tradicional prato da, o peixe com batatas. A provocação projetava as opções: fish, chips ou arsenic, em referência à contaminação do Rio Doce por metais pesados, que suspendeu a pesca até hoje.O edifício onde funcionam escritórios da BHP Billington, em Washington, também recebeu projeções de protesto. As manifestações ocorreram em outras cidades, também no Brasil: prédios em Belo Horizonte e em Manaus também serviram de tela para o protesto.se rompeu em 5 de novembro de 2015. Morreram 19 pessoas e 700 mil foram atingidas em toda bacia hidrográfica do Rio Doce, de Minas Gerais ao mar no Espírito Santo. A reportagem do Estado de Minas acompanha o julgamento que tem várias restrições devido à COVID-19.