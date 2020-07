Cacique Raoni é transferido de hospital após piora no estado de sáude

O cacique Raoni Metuktire, figura emblemática da resistência indígena no Brasil e que está hospitalizado há dois dias, foi transferido neste sábado (18) por avião para um hospital mais bem equipado devido a um "agravamento de seu estado".

Pouco depois, o hospital para onde Raoni foi transferido informou que o cacique apresentou "sinais de melhora" com um aumento da pressão arterial, após receber primeiros cuidados.

"Ele apresentou hoje um agravamento do estado de saúde, com alta em sua anemia e uma degradação das funções renais (...) provavelmente devido a uma hemorragia digestiva", informou o hospital Santa Inês, da pequena cidade de Colíder, no Mato Grosso, onde o líder indígena, de 90 anos, havia sido internado na quinta-feira.

Como o hospital Santa Inês não possui unidade de cuidados intensivos, Raoni foi transferido com certa urgência para outro estabelecimento mato-grossense como precaução para uma eventual piora do estado clínico.

Famoso no mundo todo pela luta incansável pelos direitos dos povos e das terras indígenas, Raoni foi internado na quinta-feira após apresentar um quadro febril, com diarreia e vômitos.