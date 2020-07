Seis pessoas são presas na Grécia por transporte ilegal de migrantes

Seis pessoas foram presas na sexta-feira pela polícia grega por facilitar, através de iates, a travessia ilegal de migrantes da Grécia para a Itália, anunciaram neste sábado as autoridades gregas.

Detidos durante operações da polícia na ilha de Corfu e na região de Atenas, os seis indivíduos são suspeitos de pertencer a uma organização criminosa em atividade desde junho de 2019. No momento das prisões, transportavam 23 pessoas de Corfu para a Itália.

Entre os seis detidos, somente um é de origem grega.

Os membros da organização criminosa teriam adquirido diversos barcos, em particular iates capazes de transportar pelo menos 15 pessoas, cujos proprietários se apresentaram como búlgaros.

Em troca de 5.500 euros, os migrantes eram levados por terra e em grupos de quatro até Corfu, onde ficavam hospedados em hotéis.

Navegando com documentação estrangeira, os iates ficavam atracados em portos próximos aos hotéis, de onde os candidatos a viajar embarcavam discretamente.

O número de chegadas de migrantes na União Europeia, que caiu consideravelmente desde a crise de 2015, era um junho de cerca de 3.500, de acordo com os números do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados (Acnur), equivalente a um terço do total de junho de 2019.