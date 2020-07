Explosões em Damasco deixam um morto na véspera de eleições

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em duas explosões ocorridas neste sábado em Damasco, na véspera das eleições legislativas sírias, informou a agência estatal Sana.

Segundo a fonte, "as explosões ocorreram perto da mesquita Anis Bin Malik", na zona de Nahr Aisha de Damasco, capital da Síria, país mergulhado em um conflito sangrento há quase 10 anos.

A Síria realizará amanhã eleições legislativas, que coincidem com os 20 anos de Assad no poder, à frente de um país devastado pela guerra e atingido fortemente por sanções ocidentais e uma grave crise econômica.

Cerca de 2 mil candidatos, entre eles empresários influentes, disputarão as eleições, a terceira votação desde o início, em 2011, de um conflito que já deixou mais de 380 mil mortos e provocou o exílio de milhões de refugiados.

O partido Baath, no poder há meio século e intimamente ligado ao clã Assad, costuma vencer as legislativas, organizadas a cada quatro anos para eleger 250 deputados em um país onde a grande maioria dos opositores vive no exílio ou fora das áreas controladas pelo regime.

Inicialmente previstas para abril, as eleições foram adiada duas vezes devido à pandemia.