Coronavírus: Reino Unido vai revisar contagem de mortes, e casos chegam a 294 mil

O Reino Unido informou hoje ter registrado mais 827 casos da covid-19, o que eleva o total de confirmações da doença no país a 294.066. O número de novos óbitos e o total acumulado, porém, não foram publicados neste sábado. De acordo com o governo britânico, ontem, a Secretaria de Estado pediu à Agência de Saúde Pública da Inglaterra (PHE, na sigla em inglês) que revisasse os números.



A estatística de mortes na Grã-Bretanha é feita contabilizando todas as pessoas que testaram positivo para a covid-19 e morreram desde então, sem uma linha de corte entre o período do teste e a data da morte. Segundo comunicado no site do governo britânico, "há relatos de que a falta de uma linha de corte pode distorcer os números reais de mortes diárias". De acordo com a Universidade Johns Hopkins, que tem compilado os números da pandemia no mundo, o Reino Unido acumula 45.318 óbitos.



Ainda no Reino Unido, o epidemiologista John Edmunds, membro do Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências do governo, afirmou que haverá "um longo caminho de saída" da quarentena sem a produção de uma vacina. A afirmação se choca com a expectativa do primeiro-ministro, Boris Johnson, de que o país retorne às atividades normais até o Natal deste ano.



Na Ásia, a Índia reportou 34.884 novos casos da doença, em um momento em que governos locais continuam a restaurar lockdowns em diferentes regiões do país. Até o momento, a Índia tem 1.038.716 casos, o terceiro maior número no mundo, atrás apenas do Brasil e dos Estados Unidos. 26.273 óbitos já foram registrados no país em decorrência da covid-19.



Nos EUA, a situação continua a se deteriorar em estados do Sul, como o Texas, e da costa Oeste, como a Califórnia. Em ambos, grupos de médicos militares estão sendo formados para ajudar hospitais que hoje estão lotados. Até ontem, de acordo com Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), a Califórnia registrava 356.178 casos confirmados da doença, e o Texas, 292.656.



Por outro lado, o Estado de Nova York tem conseguido evitar um aumento no número de novas infecções pela pandemia enquanto prossegue com o processo de reabertura. Entre ontem e hoje, foram registrados 754 novos casos, e 11 novas mortes.



De acordo com a Johns Hopkins, o mundo registra 14.127.864 casos da pandemia, e os óbitos chegam a 603.269.