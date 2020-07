John Lewis, que fez parte do movimento por direitos civis, morre aos 80

John Lewis, representante democrata do Estado americano da Geórgia, faleceu na sexta (17) em decorrência de um câncer pancreático. Lewis esteve ao lado de Martin Luther King Jr. nos anos 1960 durante o movimento por direitos civis para a população negra dos Estados Unidos. Ele tinha 80 anos.



Lewis participou de eventos históricos naquela década, como a marcha em Washington em 1963 em que King fez o famoso discurso "Eu tenho um sonho", demandando igualdade entre brancos e negros no país. Dois anos depois, liderou outra marcha, no Alabama, pelo direito a voto para os negros, encerrada com um ataque policial. O evento se tornou definidor para o movimento, e o Ato pelo Direito a Voto foi aprovado naquele mesmo ano.



De 1963 a 1966, o democrata foi chefe do Comitê de Coordenação Estudantil Não-Violenta. Sua primeira eleição para um cargo público foi em 1981, quando se juntou ao Conselho Municipal de Atlanta. Ele chegou ao Congresso americano em 1986.