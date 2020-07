Coronavírus: China tem 16 novos casos em Xinjiang; Irã estima 25 mi infectados

A China informou neste sábado (18) que 16 novos casos da covid-19 foram diagnosticados na província de Xinjiang, no oeste do país, entre membros da etnia muçulmana uigur. Estes novos casos se somam a uma leva de contágio que levou o governo chinês a determinar medidas restritivas na capital da região, Urumqi. A China tem sido acusada de cometer violações aos direitos humanos contra os uigures, mas argumenta que mantém forças de segurança no local para conter atividades terroristas.



Na Oceania, o Estado de Victoria, na Austrália, observou uma redução no número de novos casos da doença, dos 428 registrados na sexta, recorde até o momento, para 217 hoje. Mais duas pessoas morreram, elevando o total de óbitos na região para 34. No país, são 118 mortos. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, pediu para que as próximas sessões do Parlamento local, agendadas para agosto, sejam desmarcadas por causa da disseminação do vírus no país.



No Irã, o presidente Hassan Rouhani estimou hoje que 25 milhões de pessoas no país podem ter sido infectadas desde o início da pandemia, e de 30 milhões a 35 milhões podem contrair a doença nos próximos meses. De acordo com a agência estatal de notícias IRNA, o mandatário pediu para que a população leve a pandemia a sério, citando números de um novo estudo do Ministério da Saúde iraniano. O Irã possui, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que compila dados mundiais da pandemia, 271.606 casos da covid-19, e as mortes somam 13.979. É a pior situação no Oriente Médio.



Na América Latina, o México ultrapassou as 38 mil mortes em decorrência da covid-19. Ontem, foram registrados 736 novos óbitos, além de 7.257 novos casos da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde do governo mexicano, haviam sido confirmados 331.298 casos da doença. De acordo com a Johns Hopkins, o México é o sétimo país do mundo em número de casos.



No mundo, de acordo com a Johns Hopkins, o número de casos confirmados da covid-19 é de 14.127.864, e o de óbitos é de 603.269. Os maiores números são nos Estados Unidos, que já confirmaram 3.647.715 casos e 139.266 mortes. O Brasil vem logo depois, com 2.046.328 casos e 77.851 mortes.