Irã enviou à França caixas-pretas de avião ucraniano abatido por erro

O Irã enviou para a França as caixas-pretas do avião de passageiros ucraniano abatido por engano em janeiro, informou neste sábado (18) o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã.

"As caixas-pretas foram transportadas para Paris ontem [sexta-feira, 17] por autoridades da aviação civil e por um juiz. O material começará a ser decifrado na segunda-feira (20)", explicou Mohsen Baharvand.

As Forças Armadas iranianas reconheceram que abateram "por engano" um Boeing da Ukraine International Airlines, que fazia o trajeto entre Teerã e Kiev, logo após sua decolagem do Aeroporto Internacional de Teerã.

A catástrofe custou a vida das 176 pessoas a bordo da aeronave, em sua maioria iranianas e canadenses.

Em junho, o Bureau de Investigação e Análise da França (BEA) indicou que o Irã solicitou oficialmente sua assistência técnica para reparar e recuperar os dados das caixas-pretas.

"O governo francês teve uma cooperação muito boa com a delegação iraniana, e por isso agradeço à França", acrescentou Baharvand.

As tarefas devem começar em 20 de julho, de acordo com a BEA.

O ministério iraniano informou em junho que o envio das caixas-pretas havia sido adiado em razão da pandemia do novo coronavírus, que afeta severamente o Irã e levou ao cancelamento da maioria dos voos internacionais.