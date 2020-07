Prisão de manifestantes por agentes federais causa indignação nos EUA

Ativistas dos direitos humanos e legisladores dos Estados Unidos expressaram nesta sexta-feira (17) indignação diante das informações de que agentes federais, em carros não identificados, prenderam nas ruas manifestantes que participaram dos protestos antirracistas no estado de Oregon (noroeste).

As forças federais haviam sido enviadas para Portland como parte de um plano do presidente Donald Trump para dispersar protestos noturnos contra o racismo e a brutalidade policial nos arredores do tribunal federal da cidade.

Mas, segundo entrevistas realizadas pela emissora Oregon Public Broadcasting (OPB), agentes em carros sem placa prenderam sem explicação vários manifestantes desde 14 de julho.

"Este teatro político do presidente Trump não tem nada a ver com segurança pública", criticou no Twitter a governadora do estado, a democrata Kate Brown, que classificou o envio de forças federais de "um flagrante abuso de poder".

Os protestos começaram com a morte de George Floyd em Mineápolis (norte) e se espalharam por todo o país por mais de seis semanas.

"O que está acontecendo agora em Portland deveria preocupar a todos nos Estados Unidos", declarou Jann Carson, diretor interino da filial no Oregon da maior organização de direitos humanos, a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU). "Normalmente, quando vemos pessoas em um carro sem placa agarrar alguém à força na rua, chamamos isso de sequestro".

"As ações dos agentes federais militarizados são totalmente inconstitucionais e não ficarão sem resposta", garantiu.

Mark Pettibone, um manifestante de 29 anos, lembrou ter ficado aterrorizado quando homens usando uniformes militares saltaram de uma van e o prenderam na madrugada de quarta-feira.

"Era como se eu fosse a presa deles", declarou ao jornal The Washington Post. Pettibone foi em seguida libertado sem saber o motivo da detenção ou se seria acusado de algum crime.

Em um comunicado publicado nesta sexta-feira, o Escritório de Alfândegas e Proteção Fronteiriça (CBP) afirmou estar por trás da prisão de Pettibone, mas garantiu que os agentes se identificaram.

"Uma vez que os agentes da CBP se aproximaram do suspeito, uma grande e violenta multidão se dirigiu até sua localização", o que obrigou os oficiais a levar o suspeito para outro local para dar sequência ao questionamento, explicou a CBP em comunicado enviado à AFP.

O senador democrata Ron Wyden acusou Trump e o secretário de Segurança Nacional, Chad Wolf, de armarem "seu próprio exército de ocupação para provocar violência nas ruas da minha cidade".