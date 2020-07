Amber Heard simulou ferimentos no rosto, segundo amigo de Johnny Depp

A atriz Amber Heard simulou ferminentos no rosto para chantagear seu ex-marido Johnny Depp durante o divórcio, afirmou um amigo do ator nesta sexta-feira durante o julgamento do jornal de The Sun, acusado por difamação.

O protagonista de "Piratas do Caribe" está envolvido no processo contra o tabloide e seu grupo editorial NGN no Supremo Tribunal em Londres desde a semana passada.

O ator de 57 anos acusa o The Sun de o retratar como um "agressor de esposas" em 2018, afirmando que ele teria batido em Heard, algo que sempre negou.

Desde o divórcio em 2017, após dois anos de um casamento tumultuado, Depp e Heard, de 34 anos, se acusam mutuamente de violência.

Após o testemunho de Depp, quando foi questionado por vários dias sobre seu uso de drogas e álcool, as declarações dos funcionários do ator suscitaram dúvidas sobre a credibilidade de Heard.

No nono dia de audiências nesta sexta-feira, o artista Isaac Baruch, amigo de Depp há 40 anos, afirmou que as contusões de Heard ao redor dos olhos, visíveis em fotos publicadas na imprensa em 2016, eram falsas.

"Ela registrou uma queixa fraudulenta por violência doméstica ... para chantageá-lo durante o divórcio", disse Baruch, em seu depoimento por videoconferência de Los Angeles.

Baruch afirmou que viu a atriz no dia seguinte a um incidente em maio de 2016, durante o qual, segundo ela, Johnny Depp, jogou um telefone celular em seu rosto.

Baruch garantiu que a viu de uma proximidade "de 30 centímetros", mas não encontrou "uma única marca". Ele declarou "100% de certeza" de que só tinha maquiagem.

Segundo os advogados de Johnny Depp, a foto foi retocada.

Sasha Wass, que defende a NGN, desabonou o testemunho de Baruch, alegando que ele vivia às custas de Johnny Depp, com hospedagem gratuita e dezenas de milhares de dólares.

Wass apresentou uma gravação sem data na qual a atriz indicou a uma de suas funcionárias que ela havia "escondido" suas contusões.

Amber Heard, presente nas audiências, apresentará sua versão dos eventos a partir de segunda-feira, durante a terceira e última semana do julgamento.