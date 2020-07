Aumenta para 41 número de mortos em explosão de caminhão cisterna na Colômbia

Um total de 41 pessoas morreram devido a queimaduras causadas pela explosão de um navio-tanque que transportava combustível em uma rodovia no norte da Colômbia em 6 de julho, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira.

Uma pessoa encarregada do governo do departamento de Magdalena (norte), onde ocorreu o acidente, deu à AFP o novo balanço de vítimas, que aumenta com o passar dos dias.

Até o momento, são 41 mortos, disse a fonte que pediu para não ser identificada.

Logo após o incidente, o saldo inicial foi de 7 mortos e 49 feridos, muitos com queimaduras graves.

A explosão ocorreu enquanto dezenas de pessoas saqueavam o veículo que capotou quando se deslocava entre as cidades de Barranquilla e Santa Marta, em uma região empobrecida do Caribe colombiano.

Os pacientes feridos são atendidos em hospitais nas cidades de Barranquilla (norte), Valledupar (nordeste), Santa Marta (norte) e Bogotá (centro).