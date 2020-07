Casamento discreto para a princesa Beatriz, neta de Elizabeth II

A princesa Beatriz, neta da rainha Elizabeth II e filha do príncipe Andrew, se casou nesta sexta-feira (17) com o empresário italiano Mapelli Mozzi em uma cerimônia privada em Windsor, anunciou o Palácio de Buckingham.

O casamento, inicialmente previsto em Londres para 29 de maio, foi adiado devido à pandemia de coronavírus. A nova data não havia sido anunciada.

A cerimônia privada aconteceu nesta manhã na Capela Real de Windsor, na presença da rainha (94 anos), de seu marido, o príncipe Philip (99 anos) e da família da noiva, todos seguindo as recomendações do governo para conter a pandemia de coronavírus, informou o Palácio de Buckingham.

Elizabeth II se recolheu com seu esposo desde 19 de março no Castelo de Windsor, a cerca de 40 km ao oeste de Londres, devido à pandemia.

"Minha neta se casou nesta manhã. Philip e eu conseguimos assistir", disse a rainha ao capitão Tom Moore, um ex-combatente de 100 anos de idade nomeado Cavaleiro nesta sexta-feira em uma cerimônia no castelo de Windsor pois conseguiu reunir cerca de 33 milhões de libras (US$ 41,2 milhões) para o serviço de saúde britânico. Foi "muito bom", añadió.

A princesa Beatriz, de 31 anos, é filha de Andrew, o segundo filho da rainha Elizabeth II, e de Sarah Ferguson. Seus pais são divorciados.

Beatriz é a nona na ordem de sucessão ao trono britânico e sua irmã mais nova, Eugenia, a décima.

Edoardo Mapelli Mozzi, de 37 anos, é um magnata do setor imobiliário, que gosta festejar e é fã de críquete. Ele é divorciado e pai de um menino.

O príncipe Andrew é questionado por suas relações com o financista americano Jeffrey Epstein, acusado de ter explorado sexualmente jovens menores de idade por anos e que cometeu suicídio na prisão.

Na ocasião da prisão de Ghislaine Maxwell, suspeita de ser cúmplice de Epstein, o promotor de Manhattan reiterou recentemente seu desejo de ouvir o príncipe Andrew.

Uma das vítimas de Epstein, Virginia Giuffre, afirmou ter sido forçada por Epstein a ter relações sexuais com o príncipe Andrew quando ela tinha 17 anos, o que ele nega.

O príncipe foi obrigado a abandonar seus deveres reais devido à indignação geral provocada por uma entrevista com a BBC no final de 2019, na qual defendeu sua amizade com Epstein.