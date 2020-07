A epidemia do novo coronavírus atingiu um "platô" no Brasil, informou nesta sexta-feira (17) a Organização Mundial da Saúde (OMS), instando o país a aproveitar a oportunidade para controlar as infecções.

"O aumento de casos no Brasil não é mais exponencial, atingiu um platô", disse o responsável de emergências sanitárias da OMS, Michael Ryan, em uma entrevista coletiva virtual.

A taxa de reprodução do vírus, que mede o número de novas pessoas contaminadas por cada pessoa infectada, superior a 1,5 ou 2 em abril/maio, se mantém agora entre 0,5 e 1,5 nas diferentes regiões do Brasil, explicou Ryan.

O Brasil superou nesta quinta-feira o número de dois milhões de casos de coronavírus, o segundo país mais atingido no mundo atrás apenas dos Estados Unidos, e com cerca de 80 mil mortes.

"Há um platô. O Brasil tem agora a oportunidade de frear a doença e conter a transmissão do vírus, de tomar o controle" da epidemia, afirmou Michael Ryan.