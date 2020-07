Ressurgimento da COVID-19 é o principal risco para a economia dos EUA, diz FMI

O Fundo Monetário Internacional alertou nesta sexta-feira (17) que um novo surto de casos da COVID-19 é o "principal risco" para a economia dos Estados Unidos, com uma contração de 37% prevista para o segundo trimestre.

"Mesmo com um apoio sem precedentes (do governo) à economia, espera-se uma contração de 37% no segundo trimestre em termos anualizados e de 6,6% para 2020 como um todo", disse o FMI em seu relatório anual sobre a economia do país, conhecido como Artigo IV.

No relatório, os economistas destacaram "a incerteza" em torno desta previsão.

Os Estados Unidos - o país com mais mortos pelo coronavírus, totalizando mais de 138.000 - registra um aumento dos casos no sul e oeste do território.

Estados muito populosos como Flórida, Georgia, Texas e Califórnia, tiveram que voltar a impor restrições para conter os contágios.

O FMI também alertou sobre a profundidade da contração da economia e que a distribuição setorial das perdas pode levar a um "aumento sistêmico da pobreza".

A entidade multilateral afirmou que a recuperação "exigirá uma nova ronda de medidas fiscais nos próximos meses para estimular a demanda, aumentar o preparo do setor de saúde e apoiar os mais vulneráveis".

"Estados Unidos tem espaço fiscal e este deve ser implantado rapidamente para acelerar uma recuperação após a contração do segundo trimestre", afirmou o FMI em sua análise.