A epidemia do novo coronavírus atingiu um "platô" no Brasil, informou nesta sexta-feira (17) a Organização Mundial da Saúde (OMS), instando o país a aproveitar a oportunidade para controlar as infecções.

"O aumento de casos no Brasil não é mais exponencial, atingiu um platô", disse o responsável de emergências sanitárias da OMS, Michael Ryan, em uma entrevista coletiva virtual.