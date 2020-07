Governo francês adia duas reformas sociais importantes

O novo primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou nesta sexta-feira o adiamento de duas importantes reformas, das aposentadorias e do seguro-desemprego, devido à crise econômica e social causada pelo coronavírus.

"Muitas questões estão sobre a mesa e estou satisfeito com a qualidade do diálogo que estabelecemos", disse o primeiro-ministro, após uma reunião de três horas com representantes de sindicatos e empregadores.

A reforma do seguro-desemprego, que os sindicatos alegam ter sido abandonada, foi adiada para o início de 2021, incluindo medidas já em vigor, segundo os participantes da reunião. Um novo cálculo da provisão para trabalhadores vulneráveis estava previsto a partir de setembro.

Quanto à reforma previdenciária, a Castex prometeu retomar a consulta "nos próximos meses" com "um novo método".

Suspensa indefinidamente pela crise, essa reforma provocou dois meses de greves nos serviços públicos e protestos.

No entanto, o primeiro-ministro afirmou que essas duas reformas serão concluídas.

"Concordamos que a prioridade agora é a luta contra a crise, contra o desemprego e encontrar o caminho para o crescimento econômico o mais rápido possível", disse Castex.