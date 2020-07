Comunicado do Business Wire :G42 Healthcare

O primeiro ensaio clínico global de Fase III de vacina inativada da Sinopharm CNBG inscrito na OMS para combater a COVID-19 começou em Abu Dhabi, inspirado no compromisso da liderança dos Emirados Árabes Unidos de superar a pandemia por meio de um esforço colaborativo global.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200717005430/pt/

H.E. Sheikh Abdullah bin Mohammed Al Hamed, Chairman of Department of Health, Abu Dhabi, being administered the world's first clinical Phase III trial of inactivated vaccine to combat COVID-19 (Photo - AETOSWire).

Sua alteza, o xeque Abdullah bin Mohammed Al Hamed, presidente do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, foi o primeiro do mundo a iniciar o ensaio de uma vacina inativada de Fase III para a COVID-19, resultado de uma parceria de cooperação entre o G42 Healthcare de Abu Dhabi e a Sinopharm CNBG, o sexto maior fabricante de vacinas do mundo.

Os Emirados Árabes Unidos foram selecionados para conduzir os testes, pois o país abriga mais de 200 nacionalidades, permitindo pesquisas robustas em várias etnias e aumentando sua viabilidade de aplicação global. Eles estão sendo operados pelos Serviços de Saúde de Abu Dhabi (SEHA), que estão fornecendo as instalações clínicas.

As autoridades de saúde dos Emirados Árabes Unidos emitiram uma permissão para participação de até 15.000 voluntários, e G42 Healthcare e SEHA estão trabalhando para alcançar um mínimo de 5.000 participantes para os testes que estão sendo supervisionados pelo Departamento de Saúde de Abu Dhabi e pela SEHA, seguindo diretrizes internacionais estipuladas pela OMS e USFDA.

O presidente do Comitê Nacional de Administração Clínica da COVID-19 dos Emirados Árabes Unidos, Dr. Nawal Ahmed Alkaabi, disse: "Nossa participação neste ensaio nos permite dar uma grande contribuição na luta global para combater a pandemia da COVID-19. Estamos orgulhosos de facilitar o processo de testes que, se bem-sucedido, levará à fabricação de uma vacina."

Ele se segue aos bem sucedidos ensaios de fase I e II da Sinopharm na China, resultando em 100% dos voluntários gerando anticorpos.

O CEO do G42 Healthcare, Ashish Koshy, disse: "Estamos muito orgulhosos de fazer parceria com a Sinopharm CNBG neste ensaio clínico de fase III inovador. O uso de nossas soluções de IA, supercomputador, soluções de diagnóstico avançadas para a COVID-19 e o G42 Healthcare serão responsáveis pela execução de operações clínicas para esses testes."

Jingjin Zhu, Presidente de produtos biológicos da Sinopharm CNBG acrescentou: "Os Emirados Árabes Unidos são uma nação de inovação e tolerância, lar de indivíduos de todas as partes do mundo e origens étnicas. Trabalharemos em estreita colaboração com nosso parceiro G42 Healthcare, com o apoio das autoridades de saúde de Abu Dhabi para concluir esses ensaios clínicos com sucesso e disponibilizar esta vacina para pessoas carentes em todo o mundo."

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200717005430/pt/

Tasneem Riyaz g42@apcoworldwide.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.