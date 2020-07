Pequim diz que EUA 'perdeu a cabeça' em suas relações com a China

As autoridades dos Estados Unidos "perderam a cabeça e enlouqueceram" em suas relações com a China, disse nesta sexta-feira (17) o Ministério das Relações Exteriores do país, em uma nova escalada de tensão diplomática.

As relações entre as duas potências continuam tensas e esta semana alguns dos membros mais críticos do Congresso dos EUA foram sancionados.

Alguns dias antes, Estados Unidos retirou os vistos e congelou os ativos de algumas autoridades chinesas.

O procurador-geral dos Estados Unidos, Bill Barr, alimentou a polêmica esta semana acusando a China de realizar uma "blitzkrieg econômica" para substituir Washington como potência e espalhar sua própria ideologia política no mundo.

Mas segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Hua Chunying, tanto Barr como outros membros do governo americano tentam desviar a atenção de seus próprios problemas.

"Essas pessoas, para seus próprios interesses e para seu benefício político, não hesitam em sequestrar a opinião pública (...) a ponto de perderem a cabeça e enlouquecerem", afirmou.

Hua explicou que a China não tem nenhuma intenção de desafiar ou substituir os Estados Unidos e espera que Washington "volte à racionalidade" em sua política com a China.

"Um pardal não consegue entender a ambição de um cisne", disse.