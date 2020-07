EUA têm mais de 75 mil casos de covid-19 e quebram recorde diário na quinta-feira

Os Estados Unidos quebraram o recorde diário de casos do novo coronavírus na quinta-feira, 16, quando registraram mais de 75 mil infecções em 24 horas. Segundo o New York Times, esse número ainda não é final e deve crescer nas próximas horas. A agência Reuters diz que o número é maior que 77 mil novos casos.



Esta foi a 11ª vez que o recorde diário foi quebrado nos últimos 30 dias.



O número mais que dobrou desde 24 de junho, quando o país registrou 37.014 casos. O recorde mais recente (68.241) era o da sexta-feira, 10.



Quase mil mortes foram registradas de quarta para quinta-feira, maior número desde o dia 10 de junho. Flórida, Carolina do Sul e Texas registraram nesta quinta-feira, 16, o maior aumento desde o início da pandemia. Mais de 138 mil americanos morreram em decorrência do novo coronavírus.



As áreas mais afetadas do Texas e Arizona enfrentam escassez de espaço nos necrotérios. Coolers e trailers refrigerados começaram a ser utilizados para guardar os corpos das vítimas.



Os óbitos nos EUA atingiram o pico em abril, quando o país registrou cerca de 2 mil mortes por dia.



Em maio, esse número caiu para 1,3 mil e, em junho, para cerca de 800 mortes diárias antes de começar a subir novamente em julho.