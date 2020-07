Preparativos para as Olimpíadas de Pequim-2022 continuam, apesar das dúvidas ligadas à COVID-19

Os organizadores das Olimpíadas de Inverno de Pequim-2022 disseram nesta sexta-feira (17) que planejam concluir todas as instalações de competição antes do final deste ano, diante das dúvidas sobre a disputa do evento.

"Atualmente, Pequim-2022 implementa medidas rigorosas de prevenção e controle em relação à COVID-19, seguindo com os preparativos para os Jogos de maneira ordenada", disseram à AFP os organizadores da competição, que deve ocorrer de 4 a 20 de fevereiro de 2022, seis meses após Tóquio-2020, adiada para 2021 (de 23 de julho a 8 de agosto) devido à pandemia.

"A construção de todos os locais de competição deve ser concluída conforme planejado entre agora e o final do ano", disseram eles.

Um membro do COI, Dick Pound, indicou à AFP que era necessário se preparar para todas as possibilidades e que, no caso do cancelamento dos Jogos de Tóquio-2020, isso poderia ter repercussões para os de Pequim.

Em comunicado à AFP, os organizadores dos Jogos de Pequim-2022 garantiram que o Comitê Olímpico Internacional (COI) continua seus esforços para que os Jogos, em Tóquio e em Pequim, continuem conforme o planejado, apesar do fato de que o coronavírus continua a causar vítimas em todo o mundo.

"A posição do COI é muito clara e permanece inalterada", disseram os organizadores, acrescentando que o COI está "totalmente focado e determinado a garantir o sucesso" dos Jogos de Tóquio e dos Jogos de Pequim.

Embora o novo coronavírus tenha aparecido no final de 2019 na China, em Wuhan, as autoridades chinesas controlaram a pandemia, apesar de alguns surtos locais do vírus.

"Nossa profunda convicção é que permaneceremos comprometidos com a preservação da saúde e segurança dos atletas e de cada participante dos Jogos Olímpicos e de cada membro da comunidade internacional", disseram os organizadores de Pequim-2022.