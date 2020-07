Vítima da COVID-19, filha caçula de Mandela é enterrada na África do Sul

Zindzi Mandela, a filha mais nova do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, foi enterrada em Joanesburgo, nesta sexta-feira (17), vítima do novo coronavírus - informou a imprensa local.

Seu filho Zondwa Mandela contou que sua mãe, de 59 anos, deu positivo para coronavírus e morreu no mesmo dia, na segunda-feira passada, em um hospital de Joanesburgo.

Em uma oração fúnebre na noite de quinta-feira, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, "agradeceu à família Mandela por este gesto muito importante de compartilhar esta informação com a nação".

"Isso também os doentes [de coronavírus] a serem aceitos pela sociedade", completou.

A África do Sul é o país mais afetado pela pandemia no continente, com mais de 324.000 casos confirmados, incluindo 4.669 mortes.