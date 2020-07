Barcelona retoma confinamento, após novos focos de COVID-19

As autoridades catalãs pediram aos habitantes de Barcelona, nesta sexta-feira (17), que fiquem em casa e saiam apenas se for essencial, devido ao aumento do número de contágios por coronavírus.

"Precisam ficar em casa, se não for essencial sair", disse Meritxell Budó, porta-voz do governo catalão, à população de Barcelona, a segunda cidade espanhola, anunciando a proibição de reuniões de mais de dez pessoas, a redução da lotação em bares e que teatros, cinemas e outros locais de entretenimento serão fechados.