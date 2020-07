Comunicado do Business Wire :Reply

A Reply, especialista no design e implementação de soluções baseadas nos novos canais de comunicação e mídia digital e desenvolvedora da LEA ReplyTM Supply Chain Execution Suite, orgulha-se de ser reconhecida como "Representative Vendor" no Guia de Mercado do Gartner 2020 para Gerenciamento de Pátio.

Segundo o Gartner, "as interrupções recentes provocadas pela COVID-19 destacaram a falta de foco nos pátios. Essas interrupções acarretaram tempos de permanência mais longos para as transportadoras e outras ineficiências. Isso gerou um novo interesse nas soluções de pátios. "O relatório afirma ainda:"a necessidade de mais automação e digitalização causada pelas recentes paralisações e preocupações com o distanciamento social deu ainda mais visibilidade para as lacunas existentes em muitas operações de pátio"e"as empresas estão procurando soluções YMS para ajudar a fechar as lacunas nas cadeias de suprimentos existentes em seus próprios pátios, como longos tempos de espera de reboque, número improdutivo de pessoal, movimentação de mercadorias mal sincronizada e planejamento ineficaz das docas. "

A LEA ReplyTM Yard Management suporta a execução das atividades de gerenciamento de pátio de ponta a ponta, com uma gama abrangente de recursos, como fluxo de portas, programação de docas, gerenciamento de docas e gestão de pátio.

A LEA ReplyTM Yard Management (YMS) é composta por uma interface web e um aplicativo móvel. A solução oferece visibilidade e controle máximos, agilizando os trânsitos de entrada e saída, reduzindo o tráfego no pátio e fornecendo opções avançadas para estocagem no pátio.

A LEA ReplyTM YMS e a LEA ReplyTM Dock Scheduling podem ser usadas como aplicativos autônomos, em paralelo ou incorporados a outras soluções de supply chain execution que compõem a LEA ReplyTM Suite.

O relatório ainda mostra que, "de acordo com as conclusões da Pesquisa Anual de Automação de Centros de Distribuição e Armazéns de Manuseio de Materiais Modernos: 'As empresas que desejam atualizar o que já possuem ou implementar um novo software SCE nos próximos dois anos têm como foco o WMS (56%), WCS (43%), YMS (43%), TMS (41%) e sistemas de execução de armazém (41%)'."

Os assinantes do Gartner podem visualizar o relatório completo aqui.

Gartner, "Market Guide for Yard Management", Simon Tunstall, Bart De Muynck, 25 de Junho de 2020.

GARTNER - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADEO Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da equipe de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

REPLYA Reply [MTA, STAR: REY] é especialista na criação e implementação de soluções baseadas nos novos canais de comunicação e mídia digital. Com uma rede de empresas altamente especializadas, a Reply define e desenvolve modelos de negócio que englobam novos paradigmas, como big data, cloud computing, digital media e internet of things. A Reply oferece consultoria, integração de sistemas e serviços digitais para empresas de telecomunicação e mídia; indústria e serviços; bancos e seguros, e setores públicos. www.reply.com/br

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200717005033/pt/

Reply Fabio Zappelli f.zappelli@reply.com

Aaron Miani a.miani@reply.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.