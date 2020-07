Governador processa prefeita de Atlanta por ordenar uso de máscaras

O governador da Geórgia, o republicano Brian Kemp, processou nesta quinta-feira (16) a prefeita de Atlanta, a democrata Keisha Lance Bottoms, para tentar bloquear uma lei que obriga os cidadãos da cidade a usarem máscaras em público.

O processo apresentado por Kemp alega que Lance Bottoms não tem a autoridade para exigir medidas de saúde pública mais rigorosas que as impostas pelo estado.

"A cidade de Atlanta só pode exercer os poderes outorgados pelo estado, e as tentativas da prefeita Lance Bottoms de exercer um poder não delegado contra o estado não são permitidas", diz a demanda.

Kemp afirma que Lance Bottoms não tem autoridade para decidir se Atlanta deve voltar à "Fase 1" do confinamento.

"Eu apresento este processo em nome dos donos de negócios de Atlanta e seus funcionários, que lutam para sobreviver nestes tempos difíceis", tuitou o governador.

"Eu me recuso a ficar sentado e observar como políticas desastrosas ameaçam as vidas e o meios de sobrevivência de nossos cidadãos", continuou, alegando que as ações de Lance Bottoms colocam em risco a economia de Atlanta.

Lance Bottoms, que deu positivo em um teste de detecção do novo coronavírus, respondeu no Twitter: "3.104 georgianos morreram e minha família e eu estamos entre os 106 mil que deram positivo para COVID-19".

"Enquanto isso, @GovKemp me processa por ordenar o uso de máscaras. Um melhor uso do dinheiro dos contribuintes seria expandir os testes e rastrear os contatos" de quem deu positivo para o vírus, concluiu Lance Bottoms.

A Geórgia é um dos estados mais afetados pela pandemia nos Estados Unidos, com mais de 131.000 casos e 3.105 mortes.