Kate Winslet será homenageada no Festival de Cinema de Toronto em setembro

A atriz britânica Kate Winslet será homenageada com o Tribute Actor Award no Festival Internacional de Cinema de Toronto, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (16).

O Toronto International Film Festival ou TIFF será realizado virtualmente no dia 15 de setembro. O maior evento do gênero na América do Norte será reduzido pela metade, devido à pandemia.

"A presença brilhante e comovente de Kate nas telas continua a cativar, divertir e inspirar o público e os atores", disse Joana Vicente, diretora-executiva e codiretora do TIFF.

Desde seu primeiro filme, "Heavenly Creatures" (Amizades sem limites), que a ajudou a lançá-la ao estrelato, "Mildred Pierce"(Alma em Suplício), "The Reader"(O Leitor) e seu inesquecível trabalho em "Titanic", a presença de Winslet na tela é tão poderosa e corajosa quanto as mulheres que ela escolhe representar", disse Vicente.

Winslet, que ganhou o Oscar de melhor atriz em 2009 por seu papel em "O Leitor", é "uma das melhores e mais respeitadas atrizes de sua geração", concluiu Vicente.

O Tribute Award é concedido a atores, diretores e outros profissionais do cinema por suas contribuições excepcionais à indústria.

Devido ao coronavírus, a 45ª edição do TIFF ocorrerá de 10 a 19 de setembro em um formato híbrido que combinará eventos presenciais e virtuais.