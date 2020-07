Mundo tem mais de 585.000 mortos por coronavírus

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 585.750 pessoas no mundo desde que o escritório da OMS na China reportou o aparecimento da doença em dezembro, segundo um balanço estabelecido pela AFP nesta quinta-feira (16) às 16h de Brasília com base em fontes oficiais.

Desde o início da epidemia, mais de 13.660.780 pessoas de 196 países e territórios se infectaram com o vírus. Delas, pelo menos 7.442.700 se recuperaram, segundo as autoridades.

Esta cifra de casos diagnosticados positivos reflete apenas parte da totalidade de contágios devido às políticas díspares dos diferentes países para diagnóstico já que alguns só o fazem com as pessoas hospitalizadas e em grande quantidade de países pobres, a capacidade de testagem é limitada.

Desde as 16h de quarta, foram registrados 5.604 novos óbitos e 236.985 contágios no mundo. Os países que registraram o maior número de falecidos foram o Brasil, com 1.233 novas mortes, os Estados Unidos (997) e a Índia (606).

O número de mortos nos Estados Unidos, que registraram o primeiro óbito vinculado ao coronavírus no começo de fevereiro, chegou a 137.897. O país registrou 3.536.658 contágios. As autoridades consideram que 1.075.882 pessoas se curaram.

Depois dos Estados Unidos, os países com mais vítimas fatais são o Brasil, com 75.366 mortos e 1.966.748 casos; o Reino Unido, com 45.119 mortos (292.552 casos); o México, com 36.906 mortos (317.635 casos), e a Itália, com 35.017 mortos (243.736 casos).

Entre os países mais afetados pela pandemia, a Bélgica é a que amarga a maior taxa de letalidade, com 84 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Reino Unido (66), da Espanha (61), da Itália (58) e da Suécia (55).

Sem levar em conta os territórios de Hong Kong e Macau, a China registrou um total de 83.612 contagiados, dos quais 4.634 morreram e 78.719 se curaram.

Desde o início da epidemia até as 16h desta quinta-feira, a Europa somava 204.254 falecidos (2.897.157 contágios), América Latina e Caribe 152.191 (3.566.152), Estados Unidos e Canadá 146.757 (3.645.740), Ásia 46.345 (1.906.655), Oriente Médio 21.752 (970.525), África 14.309 (662.158), e Oceania 142 (12.393).

O balanço foi feito usando dados das autoridades nacionais, compilados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Devido a correções das autoridades ou à publicação tardia dos dados, o aumento das cifras publicadas nas últimas 24 horas pode não corresponder exatamente ao do dia anterior.