Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anuncia uma presença expandida em Trinidad e Tobago com a empresa colaboradora Johnson, Camacho & Singh, acrescentando profundidade à plataforma da organização, à medida que acelera seus esforços de expansão na região do Caribe.

Localizado em Port of Spain, Trinidad, o escritório de advocacia com serviço completo é bem conhecido em toda a região, com treze advogados cobrindo direito corporativo e comercial, litígios comerciais, desenvolvimento e transferência de propriedade, petróleo e gás, fusões e aquisições, insolvência e banca e finanças. Além disso, a empresa está classificada na Banda 2 pelo Direito Geral dos Negócios em Trinidad e Tobago, Ranking Global por Chambers & Partners.

Os parceiros da Johnson, Camacho & Singh são de opinião que a colaboração com a Andersen Global é o próximo marco para a empresa, pois nos permitirá ir além do mercado regional e fornecer aos nossos clientes os recursos de uma empresa global. O parceiro sênior, Stephen Singh, acrescentou: "Conhecimento técnico e profissionalismo são qualidades importantes para qualquer empresa, mas é a transparência e a administração que lançaram as bases para o sucesso de nossa empresa, garantindo que nossos clientes recebam as melhores soluções da categoria".

O presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: "A adição da Johnson, Camacho & Singh amplia nossas capacidades no Caribe, à medida que continuamos a expandir neste mercado crítico. A equipe da Johnson, Camacho & Singh compartilham o compromisso de nossa organização com a independência e demonstram os mais altos padrões profissionais ao lidar com questões de clientes, o que nos permitirá oferecer ainda mais serviços tributários e jurídicos da mais alta qualidade de maneira uniforme."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 180 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

