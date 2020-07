Marcha tradicional é cancelada na Rússia por temor à COVID-19

Os organizadores do desfile do "regimento imortal", que a cada ano reúne centenas de milhares de russos em todo o país, decidiram nesta quinta-feira (16) cancelar o desfile previsto para 26 de julho por medo em relação à pandemia da COVID-19.

Normalmente marcada para 9 de maio, a marcha celebra o dia da vitória soviética sobre a Alemanha nazista.

Na marcha do "regimento imortal", os russos desfilam pelas ruas de todas as cidades do país, carregando retratos de seus ancestrais que lutaram na guerra.

Esta comemoração é realizada em paralelo com o tradicional desfile militar de Moscou.

Os organizadores do desfile informaram nesta quinta-feira que ele só seria possível caso os participantes usassem "máscaras, luvas e a distância social fosse respeitada", o que "contradiz o espírito do regimento imortal, já que trata-se de uma caminhada ombro a ombro, mantendo a unidade".

A parada militar de Moscou, que seria também em 9 de maio, foi adiada e depois realizada em 24 de junho.